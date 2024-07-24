Жареный картофель – одно из самых простых блюд. Она очень выручает в моменты, когда времени на приготовление почти нет. Но очень часто блюдо портят всего одним простым ингредиентом.

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Редакция FoodOboz расскажет, что нельзя добавлять при жарке картофеля. Воспользуйтесь несколькими советами и вы получите действительно вкусное блюдо.

Какой картофель не подходит для жарки

Далеко не каждая картошка подходит для жарки. А именно та, в которой много крахмала. Этот овощ больше подходит для пюре, потому что он не держит форму и кусочки не будут ровными и золотистыми.

Какой ингредиент нельзя добавлять в картофель во время жарки

Во время того, как вы жарите картофель, не стоит добавлять в него измельченный лук. Все потому, что она просто подгорит и станет черной. При этом картофель будет еще сырым. Вы получите совершенно безвкусное и непривлекательное блюдо. А если вы все же хотите добавить пикантности, положите немного чеснока.

Еще несколько нюансов

Чтобы картофель хорошо прожарился со всех сторон, его нужно готовить под закрытой крышкой. Также не стоит торопиться. Не жарьте картофель на очень сильном огне – он быстро сгорит и точно не будет вкусным.

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