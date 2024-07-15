Многие стремятся научиться готовить идеальный сочный стейк. Несмотря на то, что это блюдо далеко не всегда готовится из отборочного мяса, его вкус можно улучшить.

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Звездный шеф-повар Гордон Рамзи рассказал, как улучшить вкус стейка с помощью легкого приёма. В своем YouTube он показал, какие именно манипуляции нужно сделать с мясом, чтобы оно получилось очень сочным.

В первую очередь Рамзи советует достать стейк из холодильника с 20 минут до начала приготовления, ведь приготовление мяса, охлажденного внутри, предполагает пережарку его с внешней стороны.

Затем мясо следует щедро приправить солью и перцем большого помола, после чего включить сковороду. Как только она начнет дымить, добавляем оливковое масло и немного взбиваем его. Таким образом, будет создан барьер между мясом и самой сковородкой и мясо не будет пригорать.

Для того чтобы стейк был жареный, а не вареный, переворачиваем его щипцами лицевой стороной на сковороду. Аромат мяса усиливаем с помощью измельченного чеснока и нескольких веточек чабреца.

Чтобы обеспечить равномерный цвет мяса, его следует переворачивать поминутно. Когда стейк зашипит, выкладываем на него кусок сливочного масла и ждем пока растопится. Наклоняем сковороду на бок и поливаем мясо смесью стекших масел и сока.

Натираем стейк зубчиками чеснока с помощью щипцов, снимаем мясо с огня и даем немного отдохнуть.

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