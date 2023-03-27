Какой шоколад не следует использовать для глазури для паски, тортов и печенья: он испортит десерт

Идеальным и очень простым украшением для любого десерта и вкусной паски может быть шоколадная глазурь. Готовится она очень просто, но для этого вам нужно сделать самое важное – выбрать качественный шоколад и правильно его растопить.

Редакция FoodOboz делится с вами полезными советами кондитеров, как правильно выбрать шоколад для приготовления глазури, чтобы она не расслаивалась.

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Какой шоколад наилучше подходит для глазури

1. Кондитеры советуют выбирать для глазури только качественный шоколад, обязательно с высоким содержанием какао и без добавок.

2. Очень важно при выборе шоколада смотреть на состав, в хорошем шоколаде не должно быть соевого лецитина, а настоящее масло какао.

3. Еще важно обращать внимание на то, чтобы на шоколаде была отметка "кондитерский" или "столовый", это значит, что такой шоколад качественный и станет идеальным вариантом для приготовления глазури и с ним намного легче работать.

4. Важно помнить, что для приготовления глазури не подойдет пористый шоколад, а также с наполнителями. Шоколад должен быть цельным и однородным.

Также на OBOZREVATEL сообщалось, как правильно и из чего приготовить глазурь на паску, которая не липнет к рукам и не крошится.