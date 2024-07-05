Если у вас есть газовая плита – никакие блэкауты вам не страшны. Даже без света есть возможность приготовить совершенно разнообразную еду. Но далеко не всю посуду можно ставить на газ.

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Редакция FoodOboz расскажет, какой материал не может контактировать с газовой плитой. Это может быть очень опасно.

Посуда с элементами пластмассы

Если у вас есть крышка с пластмассовыми ручками или крышками – на газ лучше ее не ставить. Из-за высокой температуры материал может деформироваться, что может привести к не очень удачным последствиям.

Алюминиевая посуда

Газ может спровоцировать то, что алюминий начнет окисляться. В результате будут выделяться токсичные вещества, которые очень вредные для здоровья. Также, в алюминиевой посуде еда может пригореть.

Посуда из керамики с металлической отделкой

Если нагреть металлическую отделку на газовой плите – она может потрескаться. Таким образом, посуда повредится.

Посуда, в которой есть деревянные ручки

Деревянные ручки на кастрюлях или сковородках смотрятся достаточно эстетично. Но на газовой плите они могут очень легко загореться.

Стеклянная посуда

Стекло на газе будет нагреваться очень неравномерно, поэтому есть риск, что оно треснет из-за низкой теплопроводности.

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