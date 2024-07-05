Какую посуду нельзя нагревать на газовой плите: важные рекомендации

Екатерина Ягович
Лайфхаки
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Какую посуду нельзя нагревать на газовой плите: важные рекомендации

Если у вас есть газовая плита – никакие блэкауты вам не страшны. Даже без света есть возможность приготовить совершенно разнообразную еду. Но далеко не всю посуду можно ставить на газ.

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Редакция FoodOboz расскажет, какой материал не может контактировать с газовой плитой. Это может быть очень опасно.

Какую посуду нельзя нагревать на газовой плите: важные рекомендации

Посуда с элементами пластмассы

Если у вас есть крышка с пластмассовыми ручками или крышками – на газ лучше ее не ставить. Из-за высокой температуры материал может деформироваться, что может привести к не очень удачным последствиям.

Какую посуду нельзя нагревать на газовой плите: важные рекомендации

Алюминиевая посуда

Газ может спровоцировать то, что алюминий начнет окисляться. В результате будут выделяться токсичные вещества, которые очень вредные для здоровья. Также, в алюминиевой посуде еда может пригореть.

Какую посуду нельзя нагревать на газовой плите: важные рекомендации

Посуда из керамики с металлической отделкой

Если нагреть металлическую отделку на газовой плите – она может потрескаться. Таким образом, посуда повредится.

Посуда, в которой есть деревянные ручки

Какую посуду нельзя нагревать на газовой плите: важные рекомендации

Деревянные ручки на кастрюлях или сковородках смотрятся достаточно эстетично. Но на газовой плите они могут очень легко загореться.

Стеклянная посуда

Какую посуду нельзя нагревать на газовой плите: важные рекомендации

Стекло на газе будет нагреваться очень неравномерно, поэтому есть риск, что оно треснет из-за низкой теплопроводности.

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