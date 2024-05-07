Запеченный картофель – это идеальный гарнир к мясу и рыбе. Но только в том случае, если кусочки получаются золотистыми и хрустящими. Поэтому для желаемого эффекта обязательно воспользуйтесь следующими лайфхаками.

О том, как приготовить идеально хрустящий картофель в духовке рассказала фудблогер Анна с ником ann_.and_.food в Instagram. Кожицу можно не снимать.

В чем секрет идеального хрустящего картофеля:

1. Все специи добавить только в конце.

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2. Перед запеканием отварить картофель в кипящей воде 5 минут.

3. Выпекать на режиме конвекция (если есть возможность).

Подробные этапы приготовления:

1. Картофель разрезать на четыре части.

2. Проварить кусочки в кипящей воде 5 минут.

3. Выложить пергамент на противень.

4. Смазать растительным маслом.

5. Маслом полить кусочки картофеля.

6. Хорошо перемешать.

7. Выложить картофель на противень, застеленный пергаментом.

8. Поместите в духовку на 15 минут в режим конвекция.

9. Посыпать специями уже готовый картофель.

10. Добавить сверху измельченный чеснок.