Картофель получится идеально хрустящим и золотистым: топ-3 лайфхаков, которые важно учесть
Запеченный картофель – это идеальный гарнир к мясу и рыбе. Но только в том случае, если кусочки получаются золотистыми и хрустящими. Поэтому для желаемого эффекта обязательно воспользуйтесь следующими лайфхаками.
О том, как приготовить идеально хрустящий картофель в духовке рассказала фудблогер Анна с ником ann_.and_.food в Instagram. Кожицу можно не снимать.
В чем секрет идеального хрустящего картофеля:
1. Все специи добавить только в конце.
2. Перед запеканием отварить картофель в кипящей воде 5 минут.
3. Выпекать на режиме конвекция (если есть возможность).
Подробные этапы приготовления:
1. Картофель разрезать на четыре части.
2. Проварить кусочки в кипящей воде 5 минут.
3. Выложить пергамент на противень.
4. Смазать растительным маслом.
5. Маслом полить кусочки картофеля.
6. Хорошо перемешать.
7. Выложить картофель на противень, застеленный пергаментом.
8. Поместите в духовку на 15 минут в режим конвекция.
9. Посыпать специями уже готовый картофель.
10. Добавить сверху измельченный чеснок.