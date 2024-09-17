Кейт Миддлтон – одна из самых известных женщин мира. За ней наблюдают, на нее равняются, ее копируют. Поэтому ей очень важно всегда выглядеть хорошо. Этот факт, конечно, влияет на рацион питания, ведь появление лишних килограммов может стать причиной ненужных слухов.

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Известно, что принцесса Уэльская придерживается здоровой средиземноморской диеты. Особое внимание она уделяет завтраку, ключевую роль в котором всегда играют каши. Mirror разобрался, каким "суперпродуктом" действительно питается принцесса. Как оказалось, он не только вкусен, но довольно дешев.

Говорят, что на завтрак она ест продукты средиземноморской диеты, включая продукты растительного происхождения, такие как зеленая капуста, матча, шпинат и черничная полоса. Кроме этого, Миддлтон также употребляет овсяную кашу. Именно она является "суперпродуктом", который придает королевскому лицу заряд бодрости и легкости в течение дня.

Овсяная каша способна насытить организм на долгое время. Благодаря этому вам не понадобится перекус и вы спокойно дождетесь наступления обеда. Таким образом, никогда не произойдет переедание и появление лишних килограммов. Но такое возможно только при условии, что овсяная каша будет приготовлена на воде или растительном молоке.

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