Кофе – это один из самых популярных и вкусных напитков. В домашних условиях его готовят по-разному, добавляя молоко, сливки, корицу, какао и даже цитрусовые.

Редакция FoodOboz делится с вами полезными советами, как правильно варить кофе, чтобы он не потерял приятный аромат, вкус, не был горьким и кислым.

Первое, на что следует обратить внимание, это кофейное зерно. Лучше всего для приготовления подходит арабика средней прожарки, а не купаж. Этот вид более качественный и не содержит примесей.

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Во-вторых, молоть кофе нужно сразу перед приготовлением, чтобы готовый напиток имел насыщенный аромат и вкус.

Третье правило: готовить кофе следует в медной, серебряной или глиняной джезве. Примерные пропорции: 6 г кофе\100 г воды.

Если вы любите пить кофе с сахаром, то лучше использовать тростниковый, ведь обычный перебивает настоящий вкус кофе.

И самый главный момент: кофе не нужно варить. Проще говоря, напиток не нужно доводить до кипения. Оптимальной температурой считается 90-95 градусов. Если кофе закипит, то будет горьким.

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