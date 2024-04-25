Многим людям трудно прийти утром в себя и начать нормально разговаривать до того момента, пока они не выпьют чашку кофе, что придает бодрости. Однако эксперты считают, что первым делом выпить напиток с кофеином – не идеально.

Когда правильно пить кофе, чтобы он подействовал на организм идеально и не нанес вред здоровью, разбирался Mirror.

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Рекс Исап, эксперт по сну и генеральный директор Happy Beds утверждает, что согласно результатам исследований, большинство жителей Великобритании просыпаются в 7:33 утра. По словам эксперта, таким людям следует выпивать первую чашечку кофе ровно в 8:33, то есть через час после пробуждения.

Эсперт объясняет это тем, что сразу после пробуждения в организме происходит повышение уровня кортизола, то есть гормона стресса. Если выпить кофе сразу после пробуждения, он может не подействовать. А если делать это регулярно, то организм выработает толерантность кофеину. В результате этого, в течение дня человек будет чувствовать сонливость и удивляться, почему чашка кофе на него не подействовала.

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