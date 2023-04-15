Макароны – это блюдо, которое можно вкусно и бюджетно приготовить с фаршем, тунцом, мясом, тушеным молоком, сыром или филе. Но не все умеют правильно готовить этот продукт, в результате – макароны развариваются и становятся очень мягкими.

Редакция FoodOboz собрала информацию и расскажет, как правильно варить и когда нужно солить макароны, чтобы они были вкусными и не склеивались.

Некоторые привыкли солить еще холодную воду перед варкой, кто-то добавляет соль в уже готовые макароны. Но оба варианта не верны. Как уверяют опытные хозяйки, благодаря соли продукт равномерно сварится и в то же время останется в меру жестким. В то время как макароны без добавления соли получатся слишком пресными.

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В идеале при варке такого гарнира следует добавлять соль, несколько чайных ложек подсолнечного масла и обязательно рассчитать правильные пропорции воды. Таким образом макароны не слипнутся и не разварятся.

Следовательно, соль нужно добавлять в кипящую воду и подождать, пока она ее у себя впитает. Только после этого следует бросать сами макароны. Обязательно перемешайте их после этого, чтобы не слиплись. Оптимальные пропорции составляют: 1 л воды 8-10 г соли.

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