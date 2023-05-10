Казалось бы, что картофельное пюре умеет готовить любая хозяйка. Но даже такое простое блюдо можно легко испортить, добавив некоторые ингредиенты не в том виде, что нужно. На вкус влияет даже тот момент, когда именно вы солите блюдо.

Редакция FoodOboz собрала информацию и расскажет, когда солить картофельное пюре, чтобы оно было вкусным.

Как рекомендуют опытные хозяйки, картошку для пюре нужно варить в воде, которую солят в момент закипания или через 5-10 минут после. Впрочем, следите за количеством соли, ведь блюдо легко пересолить, что в конечном итоге невозможно будет исправить.

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Как уже говорилось ранее, есть ингредиенты, которые нужно уметь правильно добавлять в пюре. Это касается молока и сливочного масла. Дело в том, что использовать их только из холодильника нельзя, они должны быть теплыми, а еще лучше – горячими. Итак, подождите, пока они станут комнатной температуры, или разогрейте. Иначе – это заблуждение приведет к тому, что пюре моментально станет серым и тугим.

Кроме этого, очень важно не прибегать к использованию кухонных комбайнов, таких как блендер. Ведь он слишком взбивает картофельную массу, делая консистенцию крахмалистой, липкой и тягучей.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что можно добавить в картофельное пюре, кроме молока и сливочного масла.