Именно благодаря консервированию зимой можно поесть домашние овощи и фрукты. Очень удобно открыть баночку на какое-нибудь празднование или просто на обед к картофелю или каше. Но закрутки не всегда получаются удачными

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Редакция FoodOboz расскажет, почему консервация в бланках портится или взрывается. Эти ошибки часто допускают даже опытные хозяйки.

Поврежденные плоды

К подготовке плодов для консервирования следует относиться очень ответственно. Обязательно выбирайте продукты без повреждений, дефектов, плесени, хорошо промывайте и просушивайте. Грибы, например, вообще нужно замачивать на несколько часов. Консервация должна быть абсолютно стерильной.

Нестерильные емкости для консервирования

Какие бы продукты вы ни консервировали – тара должна быть стерильной. Прежде чем выкладывать продукты в банки, поставьте емкость в духовку при температуре 130 градусов на 30 минут. Также можно поместить банки в кастрюлю с горячей водой на 15 минут.

Крышки плохого качества

Для консервирования нельзя использовать старую крышку с прошлых лет. При хранении закруток резина может испортиться внутри. Поэтому не экономьте и купите новые крышки, чтобы потом не пришлось выбрасывать консервацию.

Консервирование продуктов, которые уже некоторое время лежат

Приучите себя консервировать продукты сразу, а не оставлять на потом. Чем дольшн плоды лежат – тем больше теряют свою упругость, сочность и свежесть, и консервация не получится качественной.

Банка не до конца закрыта

Такая проблема может возникнуть из-за испорченного ключа. Поэтому всегда нужно убедиться, что вы действительно хорошо закрыли банку с консервацией. Если внутрь попадет даже минимальное количество воздуха, есть риск взрыва заготовки.

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