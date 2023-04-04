Пасхальные яйца не только украшают стол на праздник, но и имеют глубокий сакральный смысл для верующего. Поэтому практически у каждой хозяйки есть своя уникальная техника окрашивания яиц.

OBOZREVATEL предлагает вашему вниманию простой лайфхак как с помощью подручных средств и красителя создать уникальные и красивые узоры на яйцах. Видеоинструкцию опубликовала на своем YouTube-канале Татьяна Будченко (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Пошаговая инструкция

Чтобы создать "космические" крашенки, необходимо взять: предварительно отваренные яйца, салфетки, тарелку, застеленную салфеткой, столовую ложку, уксус, набор красителей для яиц, небольшие емкости для разведения красителей, перчатки и ватные палочки.

Видео дня

Берем красители для яиц и высыпаем в небольшие емкости (можно взять небольшие стаканы). Наливаем в каждую примерно одну-две столовые ложки воды. Далее в стаканы необходимо добавить по одной чайной ложке уксуса (уксус необходим, чтобы краска хорошо закрепилась на яйцах).

Далее ватные палочки помещаем по одной в стаканы с краской и хорошо перемешиваем, чтобы краска растворилась.

Надеваем перчатки, чтобы не пачкать руки. Берем тонкую одноразовую салфетку и заматываем в нее яйцо. Далее ватными палочками с красителем мы наносим поочередно разные цвета на салфетку с яйцом. Сочетайте между собой красители так, как вам нравится.

После того, как закончили красить яйцо, положите его на тарелку с салфеткой. Прокрашиваем таким способом каждое яичко. Дайте подсохнуть крашенкам примерно 10 минут, затем снимите салфетки с яиц.

В результате вы получите великолепные пасхальные яйца, каждое из которых будет иметь свой неповторимый "космический" узор.

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