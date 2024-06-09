Вы точно замечали, что после очищения лука и чеснока остается очень много шелухи. Даже не задумываясь, мы выбрасываем его в помойку, ведь не можем придумать, как использовать дальше.

Тем не менее, фудблогер Карли Бодруг в своем Instagram предложила отличный способ использования шелухи от лука и чеснока, благодаря которому вам больше не придется выбрасывать горы мусора.

Карли собрала всю шелуху, которая осталась после приготовления пищи, и тщательно промила ее в растворе воды и уксуса. Чистые отходы она выложила на противень и отправила на несколько часов в духовку до высыхания. Точного времени приготовления фудблогерка не назвала, а просто отметила, что шкурки должны быть полностью сухими.

Теперь шелуху нужно лишь измельчить до порошкообразного состояния. Можно смешать чесночное и луковое, а можно сделать это по отдельности, используя две емкости. Таким образом мы получим заменники свежий лук и чеснок, которые будут иметь вкус свежих овощей.

В комментариях к видео подписчики отметили, к этой смеси также можно добавить немного соли. А другой человек написал свой метод использования шелухи. Она замораживает его в морозильной камере, после чего варит бульон.

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