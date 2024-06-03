С наступлением лета миллионы хозяек начинают сезон консервации. Кто-то консервирует любимые овощи, ягоды и фрукты, а кто-то – все, что попадет в их руки.

При консервации используется соль. А вот какую именно соль лучше использовать: кухонную, йодированную или морскую, разбирался FoodOdoz.ua.

Поваренная соль

Поваренная соль появляется благодаря очищению каменной соли. Во время процесса очищения с соли удаляют 97% всех примесей, в результате чего на вашем столе оказывается практически чистый хлорид натрия. Именно такая соль просто идеальна для консервации, или засолки.

Каменная соль

Обычно такая соль имеет белый, серый или желтоватый цвет и продается в прямоугольных плотных упаковках по 1 килограмму.

Такая соль содержит примеси и, если они ярко выражены, может выделяться отдельный вид соли. Именно так появляется гималайская, розовая или чёрная соль. Такие варианты соли могут оказать влияние на качество консервации, поэтому их лучше не использовать. Кроме этого, они стоят достаточно дорого.

Морская соль

Морская соль – это продукт, получаемый из морской воды после ее испарения. По вкусу ее практически не отличить от поваренной соли, однако химический состав она совсем другой.

Морскую соль можно использовать для консервирования продуктов. Однако следует помнить, что благодаря входящим в ее состав минералам и микроэлементам вкус консервации может быть изменен.

Йодированная соль

Йодированная соль – это обычная каменная или морская, к которой добавить йодсодержащие соли. Такая соль используется для профилактики йододифицита, приводящего к заболеваниям щитовидной железы.

Можно ли использовать йодированную соль для консервации зависит от того, каким именно соединением его загачали йодом. К примеру, если был использован йодид калия вместе со стабилизатором, со временем соль потеряет свои свойства. В таком случае консервированные плоды получатся слишком мягкими и потеряют свой цвет.

А вот использование йодата калия (пищевая добавка Е917) обеспечивает качество консервации, соль ведь не потеряет своих свойств во время термической обработки.

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