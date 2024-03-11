У большинства людей есть свои собственные любимые чашки, в которых кофе всегда ароматнее и вкуснее, чем у других. Также есть чашки, в которых чай получается самым вкусным даже если он приготовлен из обычного пакетика.

Но со временем такие чашки теряют свой внешний вид из-за осадка, образующегося от этих напитков. Поскольку попрощаться с любимыми кружками довольно трудно, приходится искать различные методы, как избавиться от этой плотной грязи. Но две мамы и эксперты по уборке Перди Рубин и Шарлотта Фигг, владельцы бренда средств для уборки Purdy and Figg, изобрели проверенное решение для устранения пятен, пишет Mirror.

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В своем TikTok эксперты опубликовали метод очистки чашек, который будет стоить копейки, а на его выполнение уйдет всего несколько секунд и исключительно натуральные ингредиенты. Единственное, что нужно сделать, это поместить небольшую ложку соды в чашку, добавить немного воды и изрядно потереть.

А если грязь въелась уже настолько сильно, что данный метод не возымел действия, специалисты рекомендуют заменить воду на белый уксус и повторить процедуру.

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