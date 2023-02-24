Маринованные огурцы – вкусная закуска на все случаи жизни. В идеале они получаются хрустящими, сочными и имеют плотную текстуру. Но нередко в процессе хранения они становятся мягкими и теряют упругость. Впрочем, это вполне реально исправить.

Редакция FoodOboz расскажет, почему маринованные огурцы становятся мягкими и как снова сделать их упругими и хрустящими.

Почему маринованные огурцы стали мягкими?

1. Нарушение герметичности – возникает вследствие использования крышек низкого качества, неплотной закатки или неисправного ключа.

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2. Несоблюдение пропорций ингредиентов – недостаточно соли, много сахара, мало специй и т. д.

3. Неправильная сборка овощей – подразумевается слишком сильная, или наоборот – слабая утрамбовка.

4. Ненадлежащие условия хранения – если хранить заготовки в теплой комнате, они могут стать мягкими через месяц-два. Оптимальная температура – от 0 до +3 °С.

Как сделать огурцы снова упругими и хрустящими?

Поможет в этом один простой способ. Для этого нужно взять томатный сок или разбавленную томатную пасту (1 л) и смешать с солью (3 ст. л.). По желанию можно добавить специи и сахар. Образовавшуюся жидкость следует прокипятить и охладить. Параллельно выложить огурцы в чистую банку, залить охлажденным рассолом, закрыть и оставить в холодильнике на несколько дней.

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