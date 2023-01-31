Можно ли бросать аспирин в консервацию и к чему это может привести: основные предостережения

Татьяна Козюк
Лайфхаки
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Можно ли бросать аспирин в консервацию и к чему это может привести: основные предостережения

Уже много лет в консервации используют аспирин, как вспомогательный ингредиент, который помогает заготовкам не портиться и сохранять вкусовые свойства как можно дольше.

Редакция FoodOboz собрала информацию и расскажет, безопасно ли использовать аспирин в консервации и чем его можно заменить.

Почему консервация с аспирином опасна

Аспирин – это ацетилсалициловая кислота, которая при попадании создает кислую среду. Именно она опасная для микроорганизмов. Поэтому неудивительно, что огурцы или помидоры с аспирином могут стоять годами.

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Но это совсем не отрицает тот факт, что аспирин – это лекарство и каждый организм может реагировать на них по-разному, вызывая отрицательные побочные реакции. Следует отметить, что они содержат такое вещество, как фенол – это так называемый яд, который является токсичным для человека. Специалисты утверждают, что аспирин из-за этого может вызвать рак и кровотечения.

Можно ли использовать аспирин в консервации

Чем заменить аспирин?

  • классический уксус;
  • яблочный уксус;
  • лимонная кислота;
  • кислые соки (лимонный, смородиновый, брусничный).
Чем заменить аспирин в консервации

Такие продукты – действительно достойна замена аспирина и самое важное, что они не приводят к роковым последствиям.

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