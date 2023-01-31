Можно ли бросать аспирин в консервацию и к чему это может привести: основные предостережения
Уже много лет в консервации используют аспирин, как вспомогательный ингредиент, который помогает заготовкам не портиться и сохранять вкусовые свойства как можно дольше.
Редакция FoodOboz собрала информацию и расскажет, безопасно ли использовать аспирин в консервации и чем его можно заменить.
Аспирин – это ацетилсалициловая кислота, которая при попадании создает кислую среду. Именно она опасная для микроорганизмов. Поэтому неудивительно, что огурцы или помидоры с аспирином могут стоять годами.
Но это совсем не отрицает тот факт, что аспирин – это лекарство и каждый организм может реагировать на них по-разному, вызывая отрицательные побочные реакции. Следует отметить, что они содержат такое вещество, как фенол – это так называемый яд, который является токсичным для человека. Специалисты утверждают, что аспирин из-за этого может вызвать рак и кровотечения.
Чем заменить аспирин?
- классический уксус;
- яблочный уксус;
- лимонная кислота;
- кислые соки (лимонный, смородиновый, брусничный).
Такие продукты – действительно достойна замена аспирина и самое важное, что они не приводят к роковым последствиям.
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