Отвечая на вопрос, можно ли есть фрукты сразу после еды, мнения людей делятся на два лагеря: одни считают, что да, другие – категорически против. Объясняют это тем, что фрукты в таком случае вроде бы вызывают "брожение" в организме, что совсем не приносит пользы.

Нутрициолог Алина Сапига (alina_sapigaa) на своей странице в Instagram рассказала, можно ли есть фрукты сразу после еды.

По словам специалиста, фрукты – это часть сбалансированного приема пищи, идеальный десерт и полезный перекус, если их дополнить порцией жиров. Учитывая это, есть их можно никогда: сразу после еды, обеда или даже на ужин.

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Рекомендованная дневная порция фруктов для взрослого человека составляет всего 300 г. Все потому, что в их составе есть сложные природные сахара, количество которых в рационе нужно контролировать.

Если же вы соблюдаете диету или худеете, то дневная порция остается такой же – 300 г.

Утверждение о том, что сахар из фруктов превращается в жир, или то, что фрукты вызывают процесс "брожения" в организме – остаются мифами.

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