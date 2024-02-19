Перед тем, как есть киви, многие люди чистят кожуру. Она немного шершавая, поэтому ее просто снимают ножом, как с картофеля. Но в том, обязательное ли такое действие, нужно разобраться.

Редакция FoodOboz расскажет, можно ли есть киви с кожурой. Обьяснение очень простое.

Кожа с киви сьедобная

Не стоит чистить кожуру из киви, потому что она содержит много витаминов и клетчатки. Антиоксидантов в кожуре даже больше, чем в самом киви.

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Плоды в кожуре прекрасно влияют на иммунитет, а также состояние кожицы и волос.

Какие нюансы употребления киви в кожуре

Обязательно выбирайте только спелые и мягкие плоды – кожура зеленого киви может повредить слизистую. Киви нужно чистить также в том случае, если у вас проблемы с почками.

А если вы страдаете частыми аллергиями – от киви вообще следует отказаться.

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