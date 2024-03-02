Чеснок является неотъемлемой частью многих блюд. Поэтому очень важно всегда иметь его дома.

Но, к сожалению, довольно часто чеснок просто портится дома, и приходится выбрасывать его на свалку. Как сделать так, чтобы чеснок сохранял свежесть в течение 6 месяцев, рассказал продовольственный блоггер Марта Стюарт в своем интервью Mirror.

Где хранить чеснок?

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Все эксперты сходятся во мнении, что для длительного хранения чеснока необходимо поместить его в сухое темное помещение с хорошей вентиляцией.

Тем не менее, неотъемлемая роль в правильном процессе хранения чеснока также играет его целостность. Не нужно разделять головку чеснока на отдельные зубчики до тех пор, пока вы не будете готовы использовать их все. А если нужно использовать только один зубчик, следует осторожно отделить его от головки, не повредив другие.

Где не нужно хранить чеснок?

А вот в холодильнике чеснок хранить не следует. Дело в том, что во время длительного хранения в холодильнике чеснок просто теряет свой вкус и остроту.

А еще он может стать мягким, в результате чего, его невозможно будет ни натереть на терке, не измельчить с помощью чеснодавки.

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