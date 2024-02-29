В мире уже сложились общепринятые советы по хранению картофеля. Однако времена, как и разнообразные лайфхаки, меняются, и теперь больше не нужно хранить картофель в подвале.

Как хранить картофель в современном мире, согласно последним исследованиям, рассказал Люк Уиллкокс, эксперт по Seasonal Spuds, пишет Mirror. Он отмечает, что современная наука изменила многие подходы к хранению продуктов.

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Ранее считалось, что хранение картофеля в холодильнике или просто в темном месте провоцирует образование химического вещества под названием акриламид. Поэтому предлагалось хранить картофель при более низких температурах. По словам эксперта, теперь официальные рекомендации от WRAP (Waste & Resources Action Programme) свидетельствуют о том, что картошку все же лучше всего хранить в холодильнике. Таким образом, она продержится в три раза дольше в свежем состоянии.

Эксперт также рассказал о недавнем исследовании Агентства пищевых стандартов (FSA). Согласно их результатам, хранение картофеля в холодильнике не существенно увеличивает возможность образования акриламида, если сравнивать с хранением прямо в темном месте.

Но если нет возможности хранить картофель именно в холодильнике, для него нужно найти лучшее место. Нужно выбирать прохладное темное место, находящееся подальше от источников света и влаги.

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