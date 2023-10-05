Как правило, купленное сливочное масло хранят в холодильнике в герметичном контейнере или упаковке. Однако есть определенное количество хозяек, привыкших замораживать данный продукт в морозилке и при необходимости его использовать. Некоторые выступают против этого, доказывая тем, что масло в таком случае будет терять свои вкусовые свойства и вид.

Редакция FoodOboz собрала вам информацию и расскажет, можно ли хранить сливочное масло в морозилке.

Следовательно, хранить сливочное масло в морозильнике можно. То, что оно будет портиться и станет вредным, это миф. Впрочем, в таком случае нужно строго соблюдать температурные правила.

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Оптимальной температурой для хранения сливочного масла считается –18 градусов Цельсия. Продукт в таких условиях можно хранить около одного года, при этом все вкусовые и полезные свойства в нем сохранятся.

Если температура хранения составляет -12 градусов Цельсия, то срок годности масла уменьшается до 9 месяцев.

На заметку:

Что касается масла с разнообразными добавками, то такое можно замораживать не больше чем на 3 месяца.

Для того чтобы масло не портилось в морозилке, его лучше порезать на порционные куски и расфасовать в отдельные пакеты, фольгу или пергамент.

Обезопасить сливочное масло от посторонних запахов можно, если поместить продукт в плотный пластиковый пакет.

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