Основное блюдо Пасхи – паска, которую традиционно украшают глазурью. Готовят такой декор преимущественно из белков и сахара или сахарной пудры. Хоть процесс и не сложный, но нужно знать некоторые нюансы.

Редакция FoodOboz собрала информацию и расскажет, как приготовить удачную глазурь на паску и как ее правильно наносить на изделие.

Секреты приготовления глазури на паску

1. Идеальная консистенция глазури – как густая сметана. Так она будет отлично держаться на паске и не будет стекать по всей ее поверхности.

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2. Если глазурь получилась слишком жидкой, то добавьте к ней 1 ст. л. сахарной пудры – это сделает ее более густой. Если наоборот, глазурь для вас слишком густая, можно добавить 1 ч. л. молока или воды.

3. Для приготовления глазури лучше использовать сахарную пудру вместо сахара.

4. Для приготовления белковой глазури рекомендуется использовать охлажденные яйца и сухой миксер.

5. Наносить белковую глазурь нужно сразу после ее приготовления. В то же время паски должны быть охлажденными, а не горячими.

6. Также наносить белковую глазурь советуют силиконовой лопаткой.

7. Опытные хозяйки уверяют, для того чтобы глазурь равномерно легла на поверхность паски, перед ее нанесением лучше смазать поверхность выпечки джемом. Тогда поверхность будет гладкой и блестящей.

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