В последнее время стало очень популярно пить воду с лимоном утром натощак. Однако, выпив такой напиток, некоторые люди могут ощущать тяжесть и боль в животе. Это все не зря и пить лимонную воду можно не всем.

Нутрициолог Надежда Гамада (pp_body11) на своей странице в Instagram рассказала, чем полезна вода с лимоном и можно ли ее пить утром натощак.

Польза воды с лимоном

По словам специалиста, вода с лимоном полезна для здоровья. В частности, напиток:

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1. Обеспечивает гидратацию. Вода помогает поддерживать нормальную функцию органов, а лимон придает вкуса, что может побуждать к большему потреблению воды.

2. Содержит большое количество витамина С, который является антиоксидантом и помогает укрепить иммунную систему. Он также способствует образованию коллагена, который важен для здоровья кожи, суставов и кровеносных сосудов.

3. Поддерживает желудочно-кишечный тракт. Особенно кислотность лимонного сока улучшает пищеварение и стимулирует продукцию желудочного сока.

4. Содержит антиоксиданты, такие как флавоноиды. Они защищают клетки от повреждений свободными радикалами, способствуют общему здоровью и снижают риск развития заболеваний сердца, некоторых типов рака и других заболеваний.

5. Очищает организм от токсинов и способствует более легкому функционированию почек и мочевого пузыря.

Можно ли пить воду с лимоном натощак

Специалист говорит, что воду с лимоном не стоит пить натощак. Все потому, что лимонный сок кислый и может раздражать желудочный тракт. Особенно это касается тех, кто страдает заболеваниями желудка или кишечника. Лучше пить такой напиток в течение дня, добавляя мяту и даже кубики льда.

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