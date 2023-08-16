На сегодняшний день существует множество мифов, связанных с питанием. Один из них – можно ли пить воду во время еды. В этом вопросе люди поделились на два лагеря: одни считают, что да, другие – категорически против.

Диетолог Ольга Усенко (usenochka) на своей странице в Instagram рассказала, можно ли пить воду во время еды.

По словам специалиста, воду во время еды можно пить в том случае, если у человека нет нюансов с желудочно-кишечным трактом. Напиток обязательно должен быть чистым, отфильтрованным и не холодным.

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Согласно результатам исследований, вода не представляет никакой опасности, если запивать ею еду. Напротив, может помочь в процессе пищеварения. Кроме того, она не влияет на кислотность и не разбавляет желудочный сок.

Кому нельзя запивать еду водой?

Диетолог предостерегает, если вы чувствуете дискомфорт или вздутие живота, когда пьете воду вместе с едой, то в таком случае нужно строго соблюдать паузы и интервалы питья.

Очень важно научиться пить собственную норму воды в течение дня. Тогда у вас не будет желания употреблять ее во время еды.

Для того чтобы рассчитать норму дневной воды, нужно умножить 30 мл на количество кг веса.

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