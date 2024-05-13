Если вы слишком голодны, когда заказывали доставку из KFC, существует большая вероятность, что в холодильнике останется много крылышек и других блюд. Принято считать, что еду из фаст-фуда греть нельзя, поэтому приходится доедать остатки холодными.

Но The Sun пишет, что на самом деле это совсем не так. Еду из KFC разогревать не только можно, но и нужно, для того чтобы почти полностью восстановить ее первоначальный вкус. Как правильно это сделать – читайте ниже.

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Для начала нужно запомнить, что эту пищу нельзя разогревать в микроволновке. Кляр, которым покрытая курица станет слишком влажным и потеряет хруст. Поэтому такой вариант разогрева точно не подходит, если вы хотите есть остатки из KFC в таком виде, будто она только что подана к столу.

Идеальным вариантом разогрева пищи есть духовка. Курицу достаточно побрызгать маслом, выложить на застеленный пергаментом противень и отправить в духовку на 15 минут при 180 градусах. Также можно использовать фритюрницу. Для этого курицу помещают в сетку и отправляют жариться в течение 4 минут при температуре 160 градусов.

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