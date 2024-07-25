Мода на необычные пирожные моти пришла в Украину из далекой Японии. Там этот десерт не выходит из моды уже полторы тысячи лет. Раньше они отправлялись исключительно на новогодние праздники, но со временем прочно вошли в повседневность. Кстати, эти пирожные всегда имели с собой самураи, ведь только одно из них по своей питательности с легкостью способно заменить целую миску риса.

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Моти хранятся в течение длительного времени в морозильной камере и подаются к столу сразу после размораживания. А можно ли повторно замораживать моти, в Facebook разбирался эксперт Константин Грубич.

По словам профессора и эксперта по качеству Елены Сидоренко, размороженные моти нужно съесть сразу и ни в коем случае не подвергать повторной заморозке. Если вы приобрели пирожное в кафе, перед его потреблением следует подождать 30 минут, чтобы оно стало комнатной температуры. Обычно этот десерт в заведениях хранится именно в холодильнике.

Она также отметила, что в современных реалиях, когда происходят постоянные отключения электроэнергии, очень важно обращать внимание и место, где вы приобретаете моти. Покупку следует делать в магазинах, снабженных генераторами и не покидающих морозильные камеры без охлаждения в те долгие часы, когда нет электричества. Только в таком случае можно быть уверенным, что вы приобретаете не испорченный продукт.

Также важно правильно есть моти. Его следует надкусывать небольшими кусками и хорошо прожевывать. Пирожное имеет липкую консистенцию и плотную структуру и, если съесть его сразу, это может нанести вред всему организму.

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