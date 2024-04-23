Шашлык можно готовить из разного мяса, но вкуснее всего будет из свинины и курицы. Но, очень важно помнить, что залог вкусного шашлыка – маринад и еще посуда, в которой вы будете его готовить.

Кулинар поделилась в Instagram полезными советами, в какой посуде категорически нельзя готовить шашлык.

Видео дня

Кулинары советуют не использовать алюминиевую посуду для маринования мяса, иначе продукт окисляться, а последствия могут быть достаточно отрицательными – вплоть до отравления.

Шашлык лучше всего мариновать в глиняной, стеклянной, деревянной или эмалированной посуде.

Мариновать мясо можно и при комнатной температуре. Но если оно должно пробыть в маринаде больше двух часов, то лучше убрать его в холодильник!

Также на OBOZ.UA сообщалось, как жарить шашлык, чтобы он получился сочным, мягким и вкусным.