Мягкая внутри и хрустящая снаружи: как приготовить идеальный картофель по-селянски
Картофель по-селянски часто получается пересушенным и серым. Все потому, что вы неправильно его готовите. Чтобы середина была мягкой, а корочка сверху хрустящая – соблюдайте следующую технологию.
Идея приготовления хрустящего и золотистого картофеля по-крестьянски опубликована на странице фудблогера Тати Чудновой (chudnova.food) в Instagram. Для такого метода вам понадобится кипяток и крахмал.
Ингредиенты:
- картофель – 4-5 шт
- кипяток
- соль – 1 ч.л.
- сухой чеснок – 1 ч.л.
- красный перец – 1/2 ч.л.
- паприка – 1 ч.л.
- крахмал – 1 ст.л.
- масло – 3 ст.л.
Ингредиенты для соуса:
- сметана – 3 ст.л.
- майонез – 1 ст.л.
- чеснок – 1 зубчик
- зелень
Способ приготовления:
1. Картофель нарезаем на ломтики.
2. Промыть, положить в миску и залить крутым кипятком.
3. Подсолите и оставьте на 20 минут под крышкой.
4. Слить воду.
5. Добавить специи, крахмал, растительное масло и перемешать.
6. Выложить на противень застеленный пергаментом и выпекать в духовке при температуре 200 градусов 20-25 минут (до готовности).
7. Соединить все компоненты для соуса и подавать с картофелем.
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