Картофель по-селянски часто получается пересушенным и серым. Все потому, что вы неправильно его готовите. Чтобы середина была мягкой, а корочка сверху хрустящая – соблюдайте следующую технологию.

Идея приготовления хрустящего и золотистого картофеля по-крестьянски опубликована на странице фудблогера Тати Чудновой (chudnova.food) в Instagram. Для такого метода вам понадобится кипяток и крахмал.

Ингредиенты:

картофель – 4-5 шт

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кипяток

соль – 1 ч.л.

сухой чеснок – 1 ч.л.

красный перец – 1/2 ч.л.

паприка – 1 ч.л.

крахмал – 1 ст.л.

масло – 3 ст.л.

Ингредиенты для соуса:

сметана – 3 ст.л.

майонез – 1 ст.л.

чеснок – 1 зубчик

зелень

Способ приготовления:

1. Картофель нарезаем на ломтики.

2. Промыть, положить в миску и залить крутым кипятком.

3. Подсолите и оставьте на 20 минут под крышкой.

4. Слить воду.

5. Добавить специи, крахмал, растительное масло и перемешать.

6. Выложить на противень застеленный пергаментом и выпекать в духовке при температуре 200 градусов 20-25 минут (до готовности).

7. Соединить все компоненты для соуса и подавать с картофелем.

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