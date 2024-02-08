Мягкая внутри и хрустящая снаружи: как приготовить идеальный картофель по-селянски

Екатерина Ягович
Лайфхаки
2 минуты
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Мягкая внутри и хрустящая снаружи: как приготовить идеальный картофель по-селянски

Картофель по-селянски часто получается пересушенным и серым. Все потому, что вы неправильно его готовите. Чтобы середина была мягкой, а корочка сверху хрустящая – соблюдайте следующую технологию.

Идея приготовления хрустящего и золотистого картофеля по-крестьянски опубликована на странице фудблогера Тати Чудновой (chudnova.food) в Instagram. Для такого метода вам понадобится кипяток и крахмал.

Мягкая внутри и хрустящая снаружи: как приготовить идеальный картофель по-селянски

Ингредиенты:

  • картофель – 4-5 шт
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  • кипяток
  • соль – 1 ч.л.
  • сухой чеснок – 1 ч.л.
  • красный перец – 1/2 ч.л.
  • паприка – 1 ч.л.
  • крахмал – 1 ст.л.
  • масло – 3 ст.л.

Ингредиенты для соуса:

  • сметана – 3 ст.л.
  • майонез – 1 ст.л.
  • чеснок – 1 зубчик
  • зелень

Способ приготовления:

Мягкая внутри и хрустящая снаружи: как приготовить идеальный картофель по-селянски

1. Картофель нарезаем на ломтики.

Мягкая внутри и хрустящая снаружи: как приготовить идеальный картофель по-селянски

2. Промыть, положить в миску и залить крутым кипятком.

3. Подсолите и оставьте на 20 минут под крышкой.

Мягкая внутри и хрустящая снаружи: как приготовить идеальный картофель по-селянски

4. Слить воду.

5. Добавить специи, крахмал, растительное масло и перемешать.

Мягкая внутри и хрустящая снаружи: как приготовить идеальный картофель по-селянски

6. Выложить на противень застеленный пергаментом и выпекать в духовке при температуре 200 градусов 20-25 минут (до готовности).

7. Соединить все компоненты для соуса и подавать с картофелем.

Мягкая внутри и хрустящая снаружи: как приготовить идеальный картофель по-селянски

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