Именно во фруктах есть большое количество витаминов, необходимых организму человека. Поэтому такая пища должна быть в рационе и детей и взрослых. Но есть и такие плоды, от которых стоит отказаться, хотя они очень вкусные.

Редакция FoodOboz расскажет, какой фрукт есть очень вредно. Последствия очень серьезные.

Этот фрукт очень любят все дети и взрослые. Он очень вкусен в свежем виде, а также продукт отлично дополнит любой десерт. Речь идет о сочной клубнике. Но именно она, в то же время, достаточно вредная.

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Почему нельзя есть много клубники

Именно у клубники есть избыточная норма пестицидов, которые очень вредные для организма человека. За ярким цветом и глянцевой поверхностью плодов прячутся пестициды, способные загрязнять окружающую среду, воду, подземные воды и соседние земельные участки.

Если влияние на окружающую среду столь масштабно, то последствия для человека можно только вообразить. Частое употребление такой клубники может привести к развитию серьезных заболеваний.

Все потому, что клубника довольно быстро портится, становится мягкой. Поэтому люди, которые выращивают такой продукт на продажу, очень активно используют пестициды, чтобы дольше оставить продукт привлекательным.

За содержанием пестицидов после клубники идут персики, нектарины, яблоки, а также шпинат. Хоть химикатов здесь меньше, но они находятся.

Лучше всего есть сезонные фрукты, в происхождении которых вы точно уверены. Это будет и полезно и безопасно.

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