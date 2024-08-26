Грибы используют для приготовления разнообразных блюд. Но в кулинарном мире распространено много мифов по обработке такого продукта. Есть ряд ошибок, которые часто допускают даже опытные кулинары во время жарки, тушения и проваривания грибов.

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О том, как правильно готовить грибы, рассказало известное издание Miror. Есть несколько нюансов.

Как нужно мыть грибы

Перед тем, как жарить или отваривать грибы, многие обязательно чистят и промывают такой продукт. Но есть один принципиальный аспект – проточная вода может поменять текстуру продукта.

Чтобы забрать лишнюю грязь, нужно использовать мягкую тряпку и очень легко протереть поверхность продукта. Ни в коем случае нельзя слишком намачивать грибы под активной струей воды.

Не готовьте продукт на слишком слабом огне

Если вы, например, жарите грибы, слабый огонь приведет к тому, что продукт начнет просто париться. Поэтому для подрумянивания не бойтесь делать огонь посильнее.

Clodagh McKenna, который сотрудничает с European Mushrooms, сказал: "Грибы очень универсальные и являются отличным источником витаминов группы В. Они также имеют превосходное соотношение цена-качество и могут быть отличным дополнением к разнообразным блюдам. Они имеют уникальный аромат, который может улучшить вкус любых кулинарных шедевров.

Какой способ приготовления грибов самый лучший

Если вы готовите грибы, как самостоятельное блюдо, лучше их пассеровать с чесноком и зеленью. Продукт в таком виде отлично подойдет для гарнира.

Обязательно удалять ножку

Ножки из грибов не следует удалять – эта часть абсолютно безопасная для употребления.

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