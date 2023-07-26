Крупы – это отличный гарнир к мясным блюдам и салатам, а также альтернатива хлебу. Еще с детства многих учили, что каши очень полезные и питательные. Однако это касается далеко не всех видов.

Редакция FoodOboz собрала информацию и расскажет, какая каша самая вредная из всех и ее лучше не есть.

По мнению специалистов, самой вредной кашей является кукурузная.

Во-первых, крупа включает в себя большой уровень глюкозы. Это вещество является простым углеводом, который организм быстро усваивает и, как следствие, приводит к повышению уровня сахара в крови. Из-за инсулина, который выделяется в большом количестве, накапливаются жировые отложения и увеличивается лишний вес.

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Кроме того, высокий уровень сахара негативно влияет на работу организма, а именно ухудшает функции поджелудочной железы, увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

Во-вторых, кукурузная каша не может похвастаться достаточным содержанием клетчатки и других полезных веществ, витаминов и минералов. Это значительно снижает ее питательную ценность по сравнению с другими видами круп.

Текст проверил руководитель раздела MedOboz Виктор Литвиненко.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о двух самых полезных кашах, которые нужно добавить в рацион.