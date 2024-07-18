Наверное, у каждого из нас случались ситуации, когда бананы портились еще до того, как вы хотели их съесть. Это происходит из-за неправильных условий хранения, которые только ускоряют процесс порчи.

Видео дня

Как хранить бананы, рассказала в TikTok пользователь с ником fabfood4all. Оказывается, если это делать правильно, срок их потребления можно существенно продлить.

Принято считать, что фрукты, выращенные в тропических странах, следует хранить вне холодильника, поскольку они любят более теплый климат. Многие годы все говорили, что бананы нужно хранить отдельно, в теплом месте, и именно там они способны достичь правильно, даже если были приобретены еще зелеными.

Пользователь TikTok по имени Камила провела эксперимент и положила в холодильник еще зеленые бананы. После того, как они полностью созрели, она подержала их там еще в течение 4 дней. Женщина думала, что сняв шкурку с фрукта, она увидит что-то совсем непригодное к употреблению.

Но она ошиблась. У нее в руках оказались совершенно спелые, свежие бананы, пригодные к употреблению. Таким образом, ей удалось развеять старый миф о том, что бананы не следует держать в холодильнике, если нужно сохранить их более длительное время.

На OBOZ.UA есть и другие полезные советы: