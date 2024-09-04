Картофель – самый популярный овощ в мире. Миллионы людей каждый день готовят из него разнообразные блюда, каждое из которых находит своего ценителя. Поэтому картофеля должно быть достаточное количество.

Видео дня

Для того, чтобы он хранился дольше, следует выбирать правильное место. Обычно для этого подходят темные сухие помещения. А недавно Express назвал место, где никогда не следует хранить картошку.

Карен Ламар, эксперт по хранению из Organic Cottonmart, рассказывает, что люди пытаются сделать дома запас картофеля и лука. Оба овоща имеют длительные сроки хранения, поэтому люди считают, что их можно класть рядом. Но на самом деле лучше этого избегать, ведь лук выделяет газ этилен, что способствует быстрой порче продуктов.

Картофель следует хранить подальше от лука, чеснока и помидоров, поскольку они выделяют много газа этилена, гормон роста растений, который помогает плодам созревать. Эти овощи не только приведут к тому, что картофель начнет прорастать преждевременно, но также имеют высокое содержание воды, что означает, что они выделяют много влаги и могут вызвать образование плесени на картофеле.

Самое лучшее место для хранения картофеля – темное и сухое место, например шкаф или ящик на кухне. Это место должно быть расположено вдали от источников воды и тепла. То есть держать овощи под мойкой или же у плиты – не самая лучшая идея.

На OBOZ.UA есть много рецептов блюд из картофеля: