Ароматные специи – это неотъемлемый ингредиент для многих блюд, который делает их изысканными и ароматными. К тому же многие из них очень полезные, их советуют использовать и употреблять чаще.

Редакция FoodOboz собрала информацию и поделится с вами подборкой из топ-5 самых полезных специй.

Черный перец

Специалисты говорят, что черный перец действует преимущественно как болеутоляющее средство. К тому же в нем содержатся некоторые вещества, блокирующие жировые отложения и помогающие поддерживать вес. Кроме того, специя способна бороться с воспалениями.

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Кардомон

А эта специя особенно полезная для пищеварения. Кардамон уменьшает газообразование и улучшает работу кишечника. Интересно, что он выполняет функцию так называемой жвачки и даже способен освежить дыхание.

Красный перец

Красный пикантный перец повышает и укрепляет иммунитет. Некоторые его сорта, например, чили, позволяют даже согреться в холодные дни, ведь содержат в себе вещества, стимулирующие кровообращение. В его составе много витамина С.

Тимьян

Это довольно лечебная специя, которая помогает бороться с кашлем. Действует в основном отхаркивающим действием.

Имбирь

Имбирь уменьшает тошноту, а также особенно полезен при простуде.

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