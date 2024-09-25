Покупая продукты, мы рассчитываем количество в зависимости от сроков хранения, чтобы потом не пришлось выбрасывать их в свалку. Таким образом, мы сохраняем собственные средства и окружающую среду. Для того чтобы сократить количество отходов, следует также знать, как правильно хранить продукты в холодильнике, чтобы продлить срок их потребления.

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Так, например, существует два вида продуктов, которые никогда не следует хранить в холодильнике на одной полке, иначе они испортятся еще быстрее, чем должны. О каких именно продуктах идет речь и где лучше их хранить, узнавал The Sun.

Но для начала следует убедиться, что в холодильнике и морозильной камере установлена идеальная температура для хранения продуктов. В холодильнике она варьируется в диапазоне от 0 до +5 градусов, а в морозильнике – от -18 до -20. Только при такой температуре продукты не будут портиться быстрее срока хранения.

Также оказывается, что на одной полке в холодильнике не следует хранить овощи и фрукты. Эти, казалось бы, идеально сочетаемые продукты в тарелке, совсем не дружат между собой во время обычного лежания в прохладе. Дело в том, что фрукты выделяют природный газ этилен, что провоцирует быструю порчу продуктов неподалеку. Именно поэтому очень важно держать овощи и фрукты в разных отделениях холодильника, если вы хотите сохранить их свежите как можно дольше.

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