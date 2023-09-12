Нередко бывает так, что после завтрака или перекуса может снова наступить голод. Вся проблема в продуктах, которые нельзя есть в самостоятельном виде и тем более на голодный желудок.

Нутрициологи Оксана Шатрова (ksyushatrova_) на своей странице в Instagram назвала продукты, которые поднимают сахар в крови и провоцируют голод.

В список таких продуктов вошли:

1. Сладкие фрукты – виноград, манго, ананас и т.д. В самостоятельном виде они достаточно быстро поднимают сахар. Соответственно, он спустя короткое время быстро падает и, как следствие, провоцирует сильный голод.

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2. Мороженое. Такой продукт содержит большое количество сахара. Неудивительно, что после него быстро хочется есть. Его лучше употреблять как десерт.

3. Фитнес-батончики. Они обычно высокоуглеводные, у них малое количество жиров и белков. Ощущение сытости после них продлится недолго.

4. Сладкая выпечка. Такой вид сладостей может присутствовать в рационе, однако употреблять их натощак или как перекус не стоит.

5. Обезжиренная молочная продукция.

6. Сладкая вода, соки и фреш.

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