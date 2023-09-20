Ни для кого не секрет, что рыба – это очень полезный и питательный продукт. Он включает в себя ценные витамины и макроэлементы, улучшающие общее самочувствие. Поэтому специалисты рекомендуют есть рыбу хотя бы два раза в неделю.

Редакция FoodOboz расскажет вам о самых полезных видах рыбы.

Следовательно, по словам специалистов, лосось, сардины, сельдь, скумбрия и анчоусы включают в себя уникальные омега-3-ненасыщенные жирные кислоты. Именно эти витамины улучшают состояние мозга, нервной системы, сердца, а также продлевают продолжительность жизни. Перечисленные виды рыбы доступные о цене, поэтому специалисты рекомендуют их есть, по крайней мере, два раза в неделю.

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Кроме этого, эти виды рыбы богаты селеном, цинком, йодом, магнием, калием, фосфором, железом, витамином D и постным белком. В случае регулярного употребления продукта снизится риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и стресса.

Как правильно приготовить рыбу?

Для того что рыба не потеряла свои полезные свойства, ее необходимо правильно приготовить.

В рецепт должны входить: соль, вода, перец, оливковое масло и сама рыба. Приготовить ее можно на пару, некоторые виды – отварить или запечь.

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