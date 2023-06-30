Выпить чашечку ароматного чая – это привычная для многих рутина. Напиток, в общем-то, не вреден для здоровья. Однако многое зависит от способа приготовления и дополнительных ингредиентов, которые вы можете добавлять в чай.

Редакция FoodOboz собрала информацию и расскажет, как нельзя заваривать чай и чем он может навредить организму.

Что будет, если часто пить чай?

Всем известно, что не только кофе, но и чай содержит в своем составе кофеин, дающий незаурядный заряд бодрости и энергии. Однако, чрезмерное употребление этого напитка может привести к вздутию живота и другим расстройствам пищеварения. Употребляя его после обеда, вы рискуете получить бессонницу.

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Что нельзя добавлять в чай?

Рафинированный сахар. Во-первых, чай с сахаром способен быстро вызывать зависимость. Во-вторых, провоцирует повышение холестерина в крови.

Молоко. Кроме того, что такое сочетание также повышает уровень холестерина в крови, но и способное привести к другим проблемам: диабету, заболеваниям печени и даже увеличить риск рака желудка.

Для того чтобы не навредить себе, специалисты советуют пить чай с разнообразными добавками в меру, или лучше вообще отказаться от таких сочетаний. За альтернативу вполне подойдут различные травяные чаи, которые богаты антиоксидантами и предотвращают различные заболевания.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, какие ошибки допускают хозяйки, заваривая чай.