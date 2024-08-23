Из всех видов макарон именно спагетти пользуются особой популярностью. Такие изделия не только вкусные, но и очень эстетичные. Но все это будет в том случае, если верно отварить такой продукт.

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Редакция FoodOboz расскажет о самой распространенной ошибке, которую часто допускают при приготовлении спагетти. Ломать изделия ни в коем случае нельзя.

Как обычно готовят спагетти

Перед тем, как отварить, длинные макароны ломают на две части. Это делают для того, чтобы изделия полностью поместились в кастрюлю. Но такого ни в коем случае нельзя делать.

Почему нельзя ломать сырые спагетти

Дело в том, что после этого изделия изменяют вкус и текстуру. Половинками макароны очень быстро развариваются и точно уже не будут столь вкусными.

Также именно в таком виде спагетти чаще слипаются, поэтому крахмал начинает очень активно выделяться. Гораздо лучше просто выбрать более глубокую кастрюлю или отварить изделия порционно.

Почему итальянцы никогда не ломают спагетти

В Италии спагетти едят с помощью вилки и ложки. Сначала изделия наматывают на вилку, затем выкладывают на ложку. Также обязательно поливают любимым соусом. Если макароны разломить, традиционно их съесть не получится.

Спагетти не ломают и по той причине, что такое действие может навлечь беду на всю семью. А если это было сделано намеренно, то у человека есть плохие намерения.

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