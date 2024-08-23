Не допускайте эту ошибку во время приготовления спагетти: мало кто знает о таком нюансе

Екатерина Ягович
Лайфхаки
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Не допускайте эту ошибку во время приготовления спагетти: мало кто знает о таком нюансе

Из всех видов макарон именно спагетти пользуются особой популярностью. Такие изделия не только вкусные, но и очень эстетичные. Но все это будет в том случае, если верно отварить такой продукт.

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Редакция FoodOboz расскажет о самой распространенной ошибке, которую часто допускают при приготовлении спагетти. Ломать изделия ни в коем случае нельзя.

Не допускайте эту ошибку во время приготовления спагетти: мало кто знает о таком нюансе

Как обычно готовят спагетти

Перед тем, как отварить, длинные макароны ломают на две части. Это делают для того, чтобы изделия полностью поместились в кастрюлю. Но такого ни в коем случае нельзя делать.

Почему нельзя ломать сырые спагетти

Не допускайте эту ошибку во время приготовления спагетти: мало кто знает о таком нюансе

Дело в том, что после этого изделия изменяют вкус и текстуру. Половинками макароны очень быстро развариваются и точно уже не будут столь вкусными.

Не допускайте эту ошибку во время приготовления спагетти: мало кто знает о таком нюансе

Также именно в таком виде спагетти чаще слипаются, поэтому крахмал начинает очень активно выделяться. Гораздо лучше просто выбрать более глубокую кастрюлю или отварить изделия порционно.

Почему итальянцы никогда не ломают спагетти

Не допускайте эту ошибку во время приготовления спагетти: мало кто знает о таком нюансе

В Италии спагетти едят с помощью вилки и ложки. Сначала изделия наматывают на вилку, затем выкладывают на ложку. Также обязательно поливают любимым соусом. Если макароны разломить, традиционно их съесть не получится.

Не допускайте эту ошибку во время приготовления спагетти: мало кто знает о таком нюансе

Спагетти не ломают и по той причине, что такое действие может навлечь беду на всю семью. А если это было сделано намеренно, то у человека есть плохие намерения.

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