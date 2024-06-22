Рукав для запекания – очень удобно. Пища в нем готовится умеренно, а все соки остаются снутри. К тому же, можно совмещать сразу несколько продуктов и не готовить каждый отдельно. Но чтобы всё получилось действительно вкусно – нужно знать несколько нюансов использования такого кухонного помощника.

Редакция FoodOboz расскажет о наиболее распространенных ошибках, которые часто допускают при приготовлении пищи в рукаве для запекания. Есть несколько важных нюансов.

Почему рукав надувается

Если рукав для запекания надувается – так нет. Затем вынимать приготовленную еду вам будет достаточно неудобно. Поэтому перед запеканием нужно проколоть рукав – для этого идеально подойдет обычная зубочистка.

Обратите внимание на время приготовления

Все продукты в рукаве готовятся по-разному. Если это курица или рыба – понадобится 25-30 минут. Целые овощи запекаются минут 40, так же свинина и говядина. Нет универсального времени для всей еды. Всегда следует обращать внимание на размер продуктов.

Обязательно разрезайте рукав

Очень часто бывает, что в рукаве для запекания мясо просто тушится, а желаемой хрустящей корочки нет. Все потому, что внутрь не заходит достаточное количество воздуха. Поэтому не забывайте в конце запекания просто разрезать рукав.

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