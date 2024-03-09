Картофельное пюре – это универсальный гарнир к котлетам и отбивным. Блюдо достаточно обыденное, но далеко не у всех оно получается идеальным. Все из-за ряда банальных ошибок.

Поэтому редакция FoodOboz расскажет, как правильно готовить пюре из картофеля. Чтобы блюдо получилось идеальным – не допускайте следующих ошибок.

Не варите грязный картофель

Из-за того, что вы плохо промываете картофель, он может иметь земляной привкус после приготовления. Сначала нужно хорошо промыть от грязи самую кожуру. А потом уже очищенный картофель несколько раз ополоснуть водой.

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Не оставляйте картофель на долго в воде

Очень часто бывает, что после очищения картофеля на пюре просто кладут овощи в холодную воду, а затем начинают заниматься приготовлением другого блюда. Но это неправильно. Таким образом вы вымоете весь крахмал и пюре получится очень водянистым.

Не взбивайте картофель в пюре блендером

Не зря для приготовления картофеля есть специальный девайс – пестик. С помощью этого устройства в картофеле образуется воздух и пюре получается очень нежным и пышным. Блендер только испортит картошку.

Не добавляйте масло в неутолченный картофель

Сначала нужно растолочь картофель в пюре, а затем уже добавлять масло, молоко или сливки – именно это поможет достичь идеальной текстуры и удачного вкуса.

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