Не готовьте так омлет: основные ошибки, которые портят блюдо

Екатерина Ягович
Лайфхаки
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Не готовьте так омлет: основные ошибки, которые портят блюдо

Во время приготовления омлет очень часто опадает и становится похожым на обычный блин. Из-за этого он получается невкусным. А портят блюдо всего несколько ошибок, которые часто допускают.

Редакция FoodOboz расскажет, что не следует делать во время приготовления омлета. Обратите особое внимание на эти три пункта.

Не готовьте так омлет: основные ошибки, которые портят блюдо

Вы добавляете слишком много муки или молока

Здесь не работает принцип: "чем больше – тем вкуснее". Пышная текстура омлета зависит не от количества компонентов. Если у вас всего одно яйцо для блюда – для него достаточно всего ложка молока и пол ложки муки.

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Не готовьте так омлет: основные ошибки, которые портят блюдо

Взбиваете яйца до пены

Со взбиванием яичной массы также важно не переусердствовать. Компоненты нужно сбивать недолго, чтобы они просто соединились и жидкость была однородной. Помните, что это не крем.

Не готовьте так омлет: основные ошибки, которые портят блюдо

Сразу после жарки подаете омлет на стол

Первые 5 минут после жарки омлета очень важные. Не перекладывайте блюдо на тарелку сразу, а оставьте его на сковороде под крышкой на 5 минут. Так яичная масса точно не упадет и будет пышной.

Не готовьте так омлет: основные ошибки, которые портят блюдо

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