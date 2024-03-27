Во время приготовления омлет очень часто опадает и становится похожым на обычный блин. Из-за этого он получается невкусным. А портят блюдо всего несколько ошибок, которые часто допускают.

Редакция FoodOboz расскажет, что не следует делать во время приготовления омлета. Обратите особое внимание на эти три пункта.

Вы добавляете слишком много муки или молока

Здесь не работает принцип: "чем больше – тем вкуснее". Пышная текстура омлета зависит не от количества компонентов. Если у вас всего одно яйцо для блюда – для него достаточно всего ложка молока и пол ложки муки.

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Взбиваете яйца до пены

Со взбиванием яичной массы также важно не переусердствовать. Компоненты нужно сбивать недолго, чтобы они просто соединились и жидкость была однородной. Помните, что это не крем.

Сразу после жарки подаете омлет на стол

Первые 5 минут после жарки омлета очень важные. Не перекладывайте блюдо на тарелку сразу, а оставьте его на сковороде под крышкой на 5 минут. Так яичная масса точно не упадет и будет пышной.

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