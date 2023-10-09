Не молоко и не сливки: что добавить в яичницу, чтобы она была пышной и воздушной
Яичница – это полезное, сытное и вкусное блюдо из яиц. Чтобы улучшить ее вкус, хозяйки часто экспериментируют с добавлением молочных продуктов: молока, сметаны или сливок. В то же время можно обойтись совсем без них, добавив другой неожиданный ингредиент.
Редакция FoodOboz собрала для вас информацию и расскажет, что добавить в яичницу или омлет, что они были пышные и воздушные.
Следовательно, опытные хозяйки советуют добавить в яичное блюдо крахмал. Этот ингредиент поможет придать омлету или яичнице не только пышную и воздушную текстуру, но и даже улучшить вкус.
Как правильно добавлять крахмал в яичницу?
1. Для начала нужно взбить яйца в миске и добавить небольшое количество крахмала. Все хорошо перемешайте, чтобы крахмал равномерно распределился по яйцам.
2. В полученную массу добавить столовую ложку воды и хорошо перемешать.
3. Дальше все происходит по стандартной схеме: на разогретую сковороду с небольшим количеством масла вылить яичную массу и жарить на среднем огне, постоянно помешивая до тех пор, пока блюдо не приобретет пышную текстуру.
4. Готовую яичницу подавать с cыром, овощами. Приятного аппетита!
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