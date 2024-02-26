Оладьи можно готовить на сметане, молоке, воде и кефире. По мнению кулинаров, именно на кефире они будут самыми удачными и пышными.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом пышных оладий, которые готовятся на кефире и будут очень мягкими и вкусными.

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Ингредиенты:

300 мл. теплого кефира

1 яйцо

3 ст. л. сахара

соль – 1/2 ч. л.

220 гр. муки

1 ч.л. соды

Способ приготовления:

1. Нагрейте кефир до комнатной температуры, добавьте яйцо с сахаром и солью (но не взбиваем).

2. Далее добавьте кефир, муку, а в самом конце соду, перемешайте и накройте на 15 минут и даем постоять.

3. После тесто больше не перемешивайте, наберите его ложкой и сразу на сковородку, обжарьте с двух сторон.

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