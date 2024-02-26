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Не молоко: на чем получаются самые пышные и легкие оладьи
Оладьи можно готовить на сметане, молоке, воде и кефире. По мнению кулинаров, именно на кефире они будут самыми удачными и пышными.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом пышных оладий, которые готовятся на кефире и будут очень мягкими и вкусными.
Ингредиенты:
- 300 мл. теплого кефира
- 1 яйцо
- 3 ст. л. сахара
- соль – 1/2 ч. л.
- 220 гр. муки
- 1 ч.л. соды
Способ приготовления:
1. Нагрейте кефир до комнатной температуры, добавьте яйцо с сахаром и солью (но не взбиваем).
2. Далее добавьте кефир, муку, а в самом конце соду, перемешайте и накройте на 15 минут и даем постоять.
3. После тесто больше не перемешивайте, наберите его ложкой и сразу на сковородку, обжарьте с двух сторон.
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