Не молоко: на чем получаются самые пышные и легкие оладьи

Ирина Мельниченко
Лайфхаки
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Домашние оладьи

Оладьи можно готовить на сметане, молоке, воде и кефире. По мнению кулинаров, именно на кефире они будут самыми удачными и пышными.

Пышные оладьи

Кулинар поделилась в Instagram рецептом пышных оладий, которые готовятся на кефире и будут очень мягкими и вкусными.

Рецепт оладий
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Ингредиенты:

  • 300 мл. теплого кефира
  • 1 яйцо
  • 3 ст. л. сахара
  • соль – 1/2 ч. л.
  • 220 гр. муки
  • 1 ч.л. соды

Способ приготовления:

1. Нагрейте кефир до комнатной температуры, добавьте яйцо с сахаром и солью (но не взбиваем).

Приготовление теста для оладий

2. Далее добавьте кефир, муку, а в самом конце соду, перемешайте и накройте на 15 минут и даем постоять.

Тесто для оладий

3. После тесто больше не перемешивайте, наберите его ложкой и сразу на сковородку, обжарьте с двух сторон.

Готовые оладьи

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