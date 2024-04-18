На сковороде с антипригарным покрытием очень удобно готовить еду. Продукты не прилипают, образуется аппетитная золотистая корочка. Но, чтобы посуда прослужила долго и не испортилась, за ней нужно правильно ухаживать.

Редакция FoodOboz расскажет, как пользоваться сковородкой с антипригарным покрытием. Посуду очень легко повредить, если игнорировать следующие нюансы.

Что обязательно нужно сделать сразу после покупки

Сразу после покупки антипригарную сковородку нужно хорошо помыть мягкой губкой с гелем. Затем, после полного высыхания, протрите внутренние стенки растительным маслом – подсолнечным или оливковым. Именно после этого еда, которую вы готовите, не будет прилипать.

Видео дня

Не наливайте масло на горячую сковороду

Антипригарную посуду очень легко испортить, если наливать растительное масло на разогретое покрытие. Чтобы сковорода долго прослужила – важно соблюдать четкую последовательность. Сначала налейте немного растительного масла, а затем ставьте на огонь.

Не создавайте температурных перепадов

Речь идет именно о мытье посуды. Нельзя ставить горячую сковороду под струю холодной воды, потому что это плохо повлияет на покрытие. Сначала дождитесь, пока температура упадет, и только после этого можно мыть.

Не используйте жесткую губку

Антипригарное покрытие очень чувственное и может легко начать отслаиваться. Его ни в коем случае нельзя мыть жесткими губками, применяя силу, особенно металлическими скребками.

Не пользуйтесь металлическими лопатками

Металлические лопатки могут также испортить покрытие, поэтому используйте только деревянные или силиконовые.

Не ставьте сковороду в холодильник

Низкая температура – очень неблагоприятная среда для антипригарной сковородки. Поэтому ставить такую посуду с готовой едой на ночь в холодильник – это большая ошибка. Лучше переложить продукты в тарелку.

Ранее OBOZ.UA сообщал, как отмыть микроволновку без химии.