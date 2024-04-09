Очень часто продукты в холодильнике лежат прямо в тарелке. Или некоторая еда может остаться просто на кухонной полке в отрытом виде, хотя ей там совсем не место. А потом возникает неприятный запах, происхождение которого вы не можете понять.

Поэтому нужно научиться выбирать для продуктов правильные емкости. Рекомендациями поделилась нутрициолог Наталия Гречанюк (nataliia_hrechaniuk) на своей странице в Instagram. Это поможет поддерживать порядок и хранить еду свежей подольше.

Пакеты

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Полиэтиленовый пакет – хорошая упаковка для хранения большинства продуктов. Купите специальные пакеты со значком "для продуктов".

Что лучше хранить: фрукты, овощи, сыр, рыбу, мясо, копченость.

Что хранить не стоит: колбаса, сливочное масло и другие жирные продукты – в этой упаковке они покрываются белым налетом и становятся скользкими.

Пищевая пленка

Хорошей альтернативой пакету является пищевая пленка. Она тонкая и мягкая, плотно окутывает продукт и создает герметичную упаковку. Минус – такая упаковка одноразовая.

Что лучше хранить: фрукты, овощи, сыр, рыбу, мясо, копчености.

Что хранить не стоит: колбаса, сливочное масло и другие жирные продукты.

Фольга

Обладает хорошими защитными свойствами, не пропускает посторонние запахи, не поглощает жир и не пропускает влагу.

Что лучше хранить: в фольге можно хранить жирные продукты и готовые блюда.

Что хранить не стоит: не заворачивайте в фольгу горячее – при нагревании она становится хрупкой, легко ломается и рвется.

Бумага

Пергаментная бумага позволяет продуктам "дышать", что предохраняет их от излишней влажности и появления неприятного запаха. Также такая упаковка обладает жиро- и влагостойкостью.

Что лучше хранить: сыр, копченость, колбасу, домашний творог, масло, кондитерские изделия.

Что хранить не следует: овощи, фрукты, зелень, рыбу.

Контейнеры

Безусловно, выбранный вами лоток должен быть предназначен для продуктов питания. Об этом свидетельствует метка в виде бокала или вилки, нанесенная на поверхность контейнера.

Что лучше хранить: любые продукты на ваш обзор, особенно удобно хранить готовые блюда.

Вакуумная упаковка

Кислород является главным врагом свежих продуктов. Вакуумные контейнеры изготовят из термостойкого стекла или полипропилена.

Что лучше хранить: готовые блюда, свежие мясо и рыбу, вырезку, колбасу, сыр, полуфабрикаты.

Что хранить не стоит: фрукты, овощи, зелень

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