Если у вас со вчера в холодильнике стоит завтраковая овсянка – не торопитесь ее выбрасывать. Каша отлично подходит для приготовления оладий. Надо просто сделать тесто и пожарить его порционно на сковородке – все займет у вас максимум 15 минут.

Идея приготовления полезных оладий из вчерашней овсянки опубликована на странице фудблогера Лилии с ником twins.mom.8 в Instagram. Они будут даже сытнее, чем просто отварная каша.

Ингредиенты:

овсяные хлопья готовы – 4 ст.л с горкой

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мелко порезанная отварная брокколи

яйцо – 1 шт

йогурт густой – 2 чайные ложки с горкой

сыр – 15-20 граммов

Способ приготовления:

1. Брокколи и сыр мелко порезать либо натереть.

2. Совместить все ингредиенты.

3. По желанию добавить соль, зелень, специи, чеснок.

4. Разогреть сковороду с каплей растительного масла.

5. Ложкой набрать тесто и слегка прижать к стенке емкости, чтобы спрессовать массу.

6. Жарить с обеих сторон до золотистости.

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