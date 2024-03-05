Не стоит выбрасывать: что можно приготовить из вчерашней отварной овсянки

Екатерина Ягович
Лайфхаки
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Не стоит выбрасывать: что можно приготовить из вчерашней отварной овсянки

Если у вас со вчера в холодильнике стоит завтраковая овсянка – не торопитесь ее выбрасывать. Каша отлично подходит для приготовления оладий. Надо просто сделать тесто и пожарить его порционно на сковородке – все займет у вас максимум 15 минут.

Идея приготовления полезных оладий из вчерашней овсянки опубликована на странице фудблогера Лилии с ником twins.mom.8 в Instagram. Они будут даже сытнее, чем просто отварная каша.

Не стоит выбрасывать: что можно приготовить из вчерашней отварной овсянки

Ингредиенты:

  • овсяные хлопья готовы – 4 ст.л с горкой
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  • мелко порезанная отварная брокколи
  • яйцо – 1 шт
  • йогурт густой – 2 чайные ложки с горкой
  • сыр – 15-20 граммов

Способ приготовления:

Не стоит выбрасывать: что можно приготовить из вчерашней отварной овсянки

1. Брокколи и сыр мелко порезать либо натереть.

2. Совместить все ингредиенты.

3. По желанию добавить соль, зелень, специи, чеснок.

Не стоит выбрасывать: что можно приготовить из вчерашней отварной овсянки

4. Разогреть сковороду с каплей растительного масла.

5. Ложкой набрать тесто и слегка прижать к стенке емкости, чтобы спрессовать массу.

Не стоит выбрасывать: что можно приготовить из вчерашней отварной овсянки

6. Жарить с обеих сторон до золотистости.

Не стоит выбрасывать: что можно приготовить из вчерашней отварной овсянки

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