Не стоит выбрасывать: что можно приготовить из вчерашней отварной овсянки
Если у вас со вчера в холодильнике стоит завтраковая овсянка – не торопитесь ее выбрасывать. Каша отлично подходит для приготовления оладий. Надо просто сделать тесто и пожарить его порционно на сковородке – все займет у вас максимум 15 минут.
Идея приготовления полезных оладий из вчерашней овсянки опубликована на странице фудблогера Лилии с ником twins.mom.8 в Instagram. Они будут даже сытнее, чем просто отварная каша.
Ингредиенты:
- овсяные хлопья готовы – 4 ст.л с горкой
- мелко порезанная отварная брокколи
- яйцо – 1 шт
- йогурт густой – 2 чайные ложки с горкой
- сыр – 15-20 граммов
Способ приготовления:
1. Брокколи и сыр мелко порезать либо натереть.
2. Совместить все ингредиенты.
3. По желанию добавить соль, зелень, специи, чеснок.
4. Разогреть сковороду с каплей растительного масла.
5. Ложкой набрать тесто и слегка прижать к стенке емкости, чтобы спрессовать массу.
6. Жарить с обеих сторон до золотистости.
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