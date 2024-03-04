Не только подставка: неожиданные способы применения решетки в духовке
Не все знают, что решетка в духовке – не только подставка под блюда и противни. Но, еще он может быть отличным кухонным предметом, который как раз может заменить большие и тяжелые блюда для приготовления блюд, а также гриль.
Редакция FoodOboz делится полезными советами и действенными лайфхаками, как еще можно использовать решетку из духовки.
Какие кухонные приборы и посуду может заменить решетка из духовки
1. Гриль
На решетке можно запечь овощи прямо в кожуре, например, перец, свеклу, картофель, баклажаны, кабачки. Стоит отметить, что такой способ приготовления овощей будет одним из самых лучших, ведь после приготовления в продуктах останется очень много витаминов.
2. Тостер
Вы с легкостью можете на решетке сушить хлеб, только перед этим нужно чуть ниже решетки поставить противень, застелить его пергаментом и между прутьями решетки поставить ломтики белого тостового хлеба. Через 20 минут вы получите настоящие хрустящие тосты.
3. Мангал
Нужно просто нанизать мясо на шпажки и установить решетку. Обязательно снизу поставьте противень, чтобы весь жир капал на него. Еще на решетке можно приготовить куриные голени и рыбу, просто повесив их на решетку, перед этим обязательно замаринуйте их.
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