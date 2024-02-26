Чаще лимон используют именно для чая. Особенно в период простуды. Но такой фрукт обладает не только антисептическими свойствами. но и многими другими, поэтому продукт точно должен быть на вашей кухне.

Редакция FoodOboz расскажет о различных способах использования лимона на кухне. Они очень универсальные и действенные.

В приготовлении домашней выпечки и разных десертов

Лимон придает особый вкус сладким десертам. Приятная цитрусовая нота придает аромату и пикантности разнообразной домашней выпечке: кексам и пирогам. Из лимона можно сделать полезные цукаты или конфеты.

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В маринадах

Лимон отлично дополняет вкус рыбы, морепродуктов и птицы. Маринады на основе лимона делают мясо очень мягким и сочным. Будет очень вкусно, если сбрызнуть лимоном уже готовое блюдо.

В заправках и соусах

Вместо майонеза очень удачным решением будет сделать заправку салата на основе лимона и оливкового масла. Особенно в том случае, если вы готовите легкое блюдо из разнообразной зелени и морепродуктов. Салат получится легким, ароматным и полезным. Также, лимонный сок станет отличным дополнением для соуса к разным гарнирам: макаронам и рису.

Как средство от потемнения

Авокадо, бананы и яблоки очень быстро темнеют. Помешать этому поможет именно лимон. Нужно просто сбрызнуть указанные продукты соком цитруса.

Средство для очистки кухонных принадлежностей и удаление неприятного запаха

Если вы выжали из лимона весь сок – остатки отлично справятся с удалением рыбного запаха из кухонных дощечек. Также остатками лимона можно протирать ложки и вилки – кухонные принадлежности будут иметь идеальный блеск.

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